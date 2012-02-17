Літак з вантажем наркотиків наразився на президента США

На борту літака, що наблизився в четвер на небезпечну відстань до "борту номер один" Барака Обами в аеропорту Лос-Анджелеса, було близько 20 кілограмів марихуани, повідомляє телеканал АВС з посиланням на власні джерела в силових структурах.



Обама здійснював передвиборчу поїздку до Каліфорнії. Вранці літак президента мав вилетіти з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, проте незадовго до зльоту в закритому на цей час повітряному просторі з'явився легкомоторний літак Cessna-182.



Як пізніше повідомило Об'єднане командування ППО північноамериканського континенту (NORAD), для перехоплення літака, який не відповідав на запити диспетчерів, були підняті два винищувачі F-16. "Сессну" примусово посадили в аеропорту розташованого неподалік міста Лонг-Біч, пілотів затримали. Як зазначає NORAD, вони порушили повітряний простір помилково.



"За повідомленням Секретної служби, що відповідає за охорону вищого керівництва США, на борту літака були виявлені наркотики - більше 18 кілограмів марихуани", - повідомив співрозмовник телеканалу. Він відмовився повідомляти подробиці про те, хто був власником партії наркотиків, не став коментувати легальність такого перевезення.



Керівництво аеропорту Лонг-Біч, а також управління поліції міста не стали коментувати інцидент і не відповіли на запитання про те, які звинувачення планується висунути пілотам, і чи залишаються вони під вартою, пише РІА "Новости".