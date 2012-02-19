Такого карнавалу в Бразилії ще не було

Навіть поліція рада

Рекордні2,2 мільйона людейвзялиучастьводному зпарадів урамкахтрадиційногокарнавалувРіо-де-Жанейро,повідомляєБі-бі-сі.



ПарадCordao da Bola Pretaпроходитьцентральними вулицямиРіо, йогоісторіяналічує93 роки.



Незважаючинанебувалийнапливтуристів,захід пройшовмирно, заявляютьуполіції.



ВсьоговрамкахбразильськогокарнавалунавулицяхРіо-де-Жанейропроходить близько400парадів.

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