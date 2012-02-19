Такого карнавалу в Бразилії ще не було

01:32, 19 лютого 2012
Разное
1966 0

Навіть поліція рада

Рекордні2,2 мільйона людейвзялиучастьводному зпарадів урамкахтрадиційногокарнавалувРіо-де-Жанейро,повідомляєБі-бі-сі.

ПарадCordao da Bola Pretaпроходитьцентральними вулицямиРіо, йогоісторіяналічує93 роки.

Незважаючинанебувалийнапливтуристів,захід пройшовмирно, заявляютьуполіції.

ВсьоговрамкахбразильськогокарнавалунавулицяхРіо-де-Жанейропроходить близько400парадів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter