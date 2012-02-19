Такого карнавалу в Бразилії ще не було
01:32, 19 лютого 2012Разное
1966 0
Навіть поліція рада
Рекордні2,2 мільйона людейвзялиучастьводному зпарадів урамкахтрадиційногокарнавалувРіо-де-Жанейро,повідомляєБі-бі-сі.
ПарадCordao da Bola Pretaпроходитьцентральними вулицямиРіо, йогоісторіяналічує93 роки.
Незважаючинанебувалийнапливтуристів,захід пройшовмирно, заявляютьуполіції.
ВсьоговрамкахбразильськогокарнавалунавулицяхРіо-де-Жанейропроходить близько400парадів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter