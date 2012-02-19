Міністр закордонних справ матюкався, записуючи звернення (відео)
На YouTube скандал з Австралії
МіністрзакордоннихсправАвстраліїКевінРаддставфігурантомскандалу післятого, якнаYouTubeз'явився йогонецензурнийвідеоролик.
Радднамагаєтьсязаписатизверненнякитайською мовою, справайдетяжко, іРаддкляне"м...каз посольства",якийускладнивібезтого "трахановажкумову".
КевінРаддзнаєкитайську- вінвивчавїївспеціальномуколеджі,ав 1980-хрокахпрацюваввавстралійськомупосольствівПекіні, надаєдовідкуЛента.ру.
У 2006 роціРаддочоливЛейбористськупартію,в 2007-2010рр.бувнавіть прем'єр-міністром,протевсередині 2010року в результатівнутріпартійногопереворотуРаддбувзміщенийз посад: ілідералейбористів, і главиуряду.ОбидвіпосадипосілазаступникРаддаДжуліяГіллард.
Якочікується, появавмережінецензурноговідео за участюміністранегативнопозначитьсянапозиціяхпартії.
Авторроликапокиневідомий.