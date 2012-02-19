Міністр закордонних справ матюкався, записуючи звернення (відео)

На YouTube скандал з Австралії

МіністрзакордоннихсправАвстраліїКевінРаддставфігурантомскандалу післятого, якнаYouTubeз'явився йогонецензурнийвідеоролик.



Радднамагаєтьсязаписатизверненнякитайською мовою, справайдетяжко, іРаддкляне"м...каз посольства",якийускладнивібезтого "трахановажкумову".



КевінРаддзнаєкитайську- вінвивчавїївспеціальномуколеджі,ав 1980-хрокахпрацюваввавстралійськомупосольствівПекіні, надаєдовідкуЛента.ру.



У 2006 роціРаддочоливЛейбористськупартію,в 2007-2010рр.бувнавіть прем'єр-міністром,протевсередині 2010року в результатівнутріпартійногопереворотуРаддбувзміщенийз посад: ілідералейбористів, і главиуряду.ОбидвіпосадипосілазаступникРаддаДжуліяГіллард.



Якочікується, появавмережінецензурноговідео за участюміністранегативнопозначитьсянапозиціяхпартії.



Авторроликапокиневідомий.

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