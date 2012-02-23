У центрі Херсона провалився асфальт
09:59, 23 лютого 2012Разное
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На проїжджій частині
У центрі Херсона на проїжджій частині провалилося дорожнє покриття.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, в середу о 10.00 утворився провал дорожнього покриття (асфальту) площею близько 1 кв.м. Комунальники, які прибули на місце події, виявили під провалом порожнину площею 16 кв.м. Витоку з водопровідних і теплових мереж не було. Під провалом проходить газопровід середнього тиску, пластикові труби якого виявилися відкритими.
Провал засипано піском, встановлено бетонну огорожу.
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