Фольксваген, в якому загинули 4 людей, у базі ДАІ записаний як Москвич-408

Автомобіль, що потрапив у ДТП на Волині, під час якого загинуло четверо людей, не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що «Фольксваген Венто» не зареєстрований у встановленому законом порядку: згідно з базою даних «Реєстраційно-інформаційної пошукової системи», номерний знак належить автомобілю «Москвич 408». Нині авто знаходиться на штрафмайданчику Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 24 на 25 лютого поблизу села Журавичі Ківерцівського району Волинської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої четверо осіб загинуло, ще троє – травмовано. Автомобіль «Фольксваген Венто», за кермом якого перебував житель міста Луцька, рухався в напрямку села Журавичі з боку села Омельне. Водій не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і стан дорожнього покриття, відтак не впорався з керуванням і врізався з придорожнім деревом.

У результаті водій та троє пасажирів (жителі села Омельне, віком від 23 до 16 років) загинули на місці події.

Окрім того, ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості: двоє з них госпіталізовані в Ківерцівську ЦРЛ, один від госпіталізації відмовився.