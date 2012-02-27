П'яний міліціонер на Тойоті на смерть збив 53-річну жінку

На 18-му кілометрі автотраси Одеса - Южний п`яний міліціонер на автомобілі «Тойота Королла» збив на смерть 53-річну жінку на узбіччі дороги, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Водій автомобіля виїхав на узбіччя дороги і скоїв наїзд на пішохода, виконуючи з правого боку заборонений обгін автомобіля "Ніссан Максима", який рухався попереду, уточнили в прокуратурі.

Водія заарештовано, щодо нього порушено кримінальну справу, згідно з ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті) Кримінального кодексу України.