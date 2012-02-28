Батько випадково вистрілив у голову 3-річному синові

З травматики, знайденої на вулиці

Вм.Саранськ(Мордовія, РФ) чоловік, граючиіз своїм3-річнимсином, діставтравматичнийпістолеті випадкововистрілив.Дитинагоспіталізованавдитячуреспубліканськулікарню здіагнозом"вогнепальне пораненнялоба, відкритийпереломлобноїкісткита забійголовногомозку".



Засловами чоловіка, пістолетвінзнайшов близькодвохроківтому.Пізнішез'ясувалося, що зброязначилосяу федеральномурозшуку яквтрачене.



Розглядаєтьсяпитання про порушеннякримінальноїсправи заст.118ККРФ(спричиненнятяжкої шкодиздоров'юз необережності).



Стан дитиниоцінюєтьсяяк стабільний.

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