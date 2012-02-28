У Києві на Південному мосту згорів дотла автомобіль (фото)

На Південному мосту у Києві сьогодні вранці згорів автомобіль.

Як повідомляє прес-служба ГУ МНС України в м. Києві, о 8.57 до оперативно-координаційного центру управління надійшов виклик про пожежу на Південному мосту.

Водій легкового автомобіля Chevrolet Lacetti їхав з лівого берега по Південному мосту. Під час руху з-під капоту автомобіля пішов дим. Водій зупинився, вибіг з машини і почав гасити пожежу підручними засобами та вогнегасниками.

Фото з сайту Україна Кримінальна

Приїхавши на місце пожежі, рятувальники за 10 хвилин ліквідували пожежу, проте автомобіль повністю згорів.

Водій Chevrolet Lacetti не постраждав, від госпіталізації відмовився.

Причина пожежі та збитки встановлюються. За попередніми висновками фахівців, причиною могло стати коротке замикання в моторному відсіку.