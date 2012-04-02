26-річну ведмедицю, яку годували комбікормом, привезли на реабілітацію

26-річну буру ведмедицю, що перебувала на утриманні приватного підприємця у райцентрі Городок Хмельницької області, транспортовано до центру реабілітації ведмедів при Національному природному парку «Синевір» Івано-Франківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення ухвалене Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області.

Причиною перевезення тварини стало її неналежне утримання. Умови, в яких утримувався ведмідь, не відповідали нормам природоохоронного законодавства, а стан тварини викликав занепокоєння.

Довідка УНІАН. 26-річна ведмедиця Ірина утримувалася у парку “Дубок” райцентру Городок, що на Хмельниччині. Через голод тварина ослабла і не спала, у неї облізла шерсть. Ведмедицю господар годував комбікормом.

Минулого року у цьому парку помер гімалайський ведмідь.

Десять років тому парк “Дубок” орендував приватний підприємець Гнат Боднар.

*** Ведмідь бурий - хижий ссавець родини ведмежих. Цей звір є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України. Ведмідь бурий є зникаючим видом, який занесений до Червоної книги України.