АМК перевіряє завищені тарифи в київських таксі
Антимонопольний комітет України проводить розслідування київського ринку перевезень пасажирів на таксі, зокрема перевіряє обгрунтованість тарифів на поїздки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України Денис Радов.
«Ще з минулого року ми займалися вивченням перевезень пасажирів загальноміським транспортом. Потім ми перейшли на дослідження ринку маршрутного таксі. Й на завершальній стадії ми проводимо зараз дослідження ринку перевезень пасажирів у місті Києві на таксі», - сказав він.
Д.Радов уточнив, що розглядається питання ринку перевезень на таксі в Києві, як стосовно попиту й пропозиції, так і у взаємодії пасажира і компанії, яка знаходиться в Києві, незалежно від маршруту пересування. Планується, зокрема, розслідувати ринок у частині перевезень зі столиці до аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Жуляни».
За його словами, оцінка ринку передбачає як питання оцінки операторів ринку, так і дослідження діяльності місцевих органів влади, для того, щоб визначити ступінь впливу або бездіяльності у випадку, якщо такий вплив або бездіяльність спричинили порушення конкуренції на ринку.
«Ми вивчаємо в тому числі й питання взаємодії між собою, питання тарифного регулювання, питання парків, порядок надання послуг», - додав Д.Радов.
Він зазначив, що в процесі розслідування АМК уже бачить ознаки картельної угоди у деяких суб'єктів ринку.
«Ми бачимо на сьогоднішній день певну структуру змови на ринку, тобто підтримку необгрунтовано завищеної ціни. І вона практично знаходиться на одному рівні», - додав він.
За даними Д.Радова, на ринку Києва понад 200 операторів надають послуги таксі.
За словами голови відділення АМК, результати дослідження буде оприлюднено наприкінці травня цього року.