Сина Сталіна вбили в концтаборі

Старший син Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі був убитий у 1943 році в концтаборі Заксенхаузен, відмовившись підкорятися наказу вартового. Про це повідомив в інтерв'ю РІА «Новости» старший науковий співробітник Інституту військової історії Військової академії Генерального штабу Збройних сил РФ кандидат історичних наук Михайло Зуєв, посилаючись на розсекречені архівні документи.

Існували дві версії загибелі Якова Джугашвілі: за однією з них він загинув у бою, а за іншою - в німецькому полоні.

«На даний час розсекречено архівні документи, які вносять ясність у це питання. Так, з протоколу допиту німцями військовополоненого старшого лейтенанта Якова Йосиповича Джугашвілі витікає, що він 16 липня 1941 року в районі Ляснове потрапив у полон, будучи командиром батареї 14-го гаубичного полку, доданого 14-й танковій дивізії», - розповів М.Зуєв.

За словами історика, також із документів випливає, що Я.Джугашвілі у період з квітня по червень 1942 року утримували в таборі військовополонених біля міста Гоммельсбург у Південній Баварії, де поводився мужньо і гідно.

«Нарешті, в архіві зберігається доповідна записка заступника міністра внутрішніх справ СРСР Івана Сєрова міністрові внутрішніх справ Сергію Круглову від 14 вересня 1946 року. У ній зазначається, що на підставі допитів коменданта і командира батальйону охорони концтабору Заксенхаузен було з'ясовано, що в березні 1943 року Я.Джугашвілі перевели до цього концтабору і утримували в особливому таборі «А», - сказав М.Зуєв.

За його словами, виходячи з документів, Я.Джугашвілі тримався незалежно і замкнуто, навіть з деяким презирством до адміністрації табору, ні з ким не розмовляв. Наприкінці 1943 року, перебуваючи на прогулянці біля барака, Я.Джугашвілі відмовився виконати вимогу зайти до бараку, і попрямував через нейтральну стежку до дроту.

"Після окрику вартового Яків став лаятися, розірвав комір гімнастерки і закричав вартовому: "Стріляй!". Вартовий вистрілив у голову і убив Я.Джугашвілі", - розповів історик.