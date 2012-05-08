Легковик зіткнувся з КамАЗом: загинули 7-місячне немовля та його батько

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні о 09.55 на автодорозі в Золочівському районі Харківській області, загинули 7-місячне немовля та його батько - водій легкового автомобіля ВАЗ-21104.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, під час зіткнення ВАЗ-21104 з вантажівкою КамАЗ у легковику перебувала родина: чоловік, дружина та їхній син 2011 року народження.

Немовля померло дорогою до лікарні. Його батько помер у лікарні. Мати малюка перебуває у лікарні у вкрай тяжкому стані. Водій КамАЗу тілесних ушкоджень не отримав.

За інформацією прокурора Золочівського району Володимира Твердохліба, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.