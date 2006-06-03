Студенткам Оксфорда заборонили снідати у білизні

Студенткам одного з коледжів Оксфордського університету заборонили спускатися до сніданку в нічних сорочках і білизні, пише у суботу The Times.

Як пояснили в адміністрації Коледжу святої Хільди, єдиного в Оксфорді навчального закладу, де вчаться тільки дівчата, обмеження запроваджені на прохання співробітників їдальні. Кухарі й офіціанти надмір бентежаться побачивши напіводягнених дівчат і не можуть їх обслуговувати.

Деякі студентки висловили незадоволення щодо заборони. Як наголосила одна із слухачок, перевага відсутності чоловіків у полі зору полягає ще й у тому, що можна приходити на сніданок аби в чім.

Проте в адміністрації газеті розповіли, що дівчата часто приходять до їдальні не просто в прозорій білизні і нічних сорочках, а навіть у рушниках або простирадлах на голе тіло. "Просто студенткам слід одягатися так, як вони ходили б поза межами території коледжу", - пояснила декан Коледжу святої Хільди.

Лента.ру