В Індії закликають використовувати в ритуалах штучних змій

Як повідомляє РІА «Новости»,про це заявив пресі представник організації PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Заклик пролунав напередодні індуїстського свята Нагапанчамі, яке почнеться в понеділок. Цього дня віруючі поклоняються зміям, яких відловлюють, приносять до домівок, храмів і святилищ. На думку захисників тварин, це справжня мука для змій: їх утримують голодними в тісних клітках й корзинах, часто зашивають рота, щоб не кусалися. Під час молитовних церемоній зміям ушкоджують очі, розфарбовуючи голови кіновар`ю. Їх традиційно годують молоком, нерідко насильно, хоча молоко не є природною їжею для рептилій і у великій кількості шкодить їм. Як результат безліч рептилій гине або калічиться.

У свято Нагапанчамі особливо популярні виступи заклинателів змій, проти яких також виступають захисники тварин, нагадуючи, що заклинателі видирають зміям отруйні зуби, утримують у жахливих умовах.

PETA закликає використовувати штучних змій, яких останнім часом роблять дуже схожими на справжніх. На думку захисників тварин, це дозволить і дотриматися традицій, і зберегти рептилій.

Зараз в Індії почався сезон дощів, коли послідовники індуїзму відзначають свята, пов`язані з культом змій, Нагапанчамі - найпопулярніше і наймасовіше з них.

В Індії дуже поширене вшанування змій - індуси вірять, що вони володіють магічними властивостями, живуть у підземних і підводних палацах, де зберігають скарби. Вважається, що змії можуть зціляти від хвороб, сприяти родючості й хорошому врожаю. Особливого поширення набув в Індії культ кобри.