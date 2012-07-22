В Індії закликають використовувати в ритуалах штучних змій
Захисники прав тварин з Індії виступили із закликом змінити стародавню традицію індуїзму й почати використовувати в релігійних ритуалах не живих змій, а штучних.
|Захисники тварин хочуть замінити живих змій на штучних
Як повідомляє РІА «Новости»,про це заявив пресі представник організації PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
Заклик пролунав напередодні індуїстського свята Нагапанчамі, яке почнеться в понеділок. Цього дня віруючі поклоняються зміям, яких відловлюють, приносять до домівок, храмів і святилищ. На думку захисників тварин, це справжня мука для змій: їх утримують голодними в тісних клітках й корзинах, часто зашивають рота, щоб не кусалися. Під час молитовних церемоній зміям ушкоджують очі, розфарбовуючи голови кіновар`ю. Їх традиційно годують молоком, нерідко насильно, хоча молоко не є природною їжею для рептилій і у великій кількості шкодить їм. Як результат безліч рептилій гине або калічиться.
У свято Нагапанчамі особливо популярні виступи заклинателів змій, проти яких також виступають захисники тварин, нагадуючи, що заклинателі видирають зміям отруйні зуби, утримують у жахливих умовах.
PETA закликає використовувати штучних змій, яких останнім часом роблять дуже схожими на справжніх. На думку захисників тварин, це дозволить і дотриматися традицій, і зберегти рептилій.
Зараз в Індії почався сезон дощів, коли послідовники індуїзму відзначають свята, пов`язані з культом змій, Нагапанчамі - найпопулярніше і наймасовіше з них.
В Індії дуже поширене вшанування змій - індуси вірять, що вони володіють магічними властивостями, живуть у підземних і підводних палацах, де зберігають скарби. Вважається, що змії можуть зціляти від хвороб, сприяти родючості й хорошому врожаю. Особливого поширення набув в Індії культ кобри.