За словами Трампа, на хороші новини можна чекати вже сьогодні або завтра.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "хороші новини щодо України" можуть з'явитися вже найближчими днями. Таку заяву він зробив під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані, пише NBC News.

"Я думаю, що сьогодні, можливо, завтра, а можливо, і в п'ятницю, чесно кажучи, на нас чекають досить хороші новини. Подивимося", - сказав Трамп.

Крім цього президент США зазначив, що Катар допомагає Вашингтону у врегулюванні різних конфліктів, зокрема російсько-української війни.

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Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він підкреслив, що навіть щільний графік не завадить йому зробити це.

Переговори про завершення війни - важливі новини

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що у Вашингтоні сподіваються на те, що російський диктатор Володимир Путін приїде до Стамбула на переговори з Україною. За його словами, у такому разі туди прилетить і президент США Дональд Трамп.

Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що візьме участь у переговорах із РФ щодо закінчення війни в Стамбулі тільки, якщо там буде і Путін. Він підкреслив, що російський диктатор боїться зустрічатися з ним віч-на-віч.

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