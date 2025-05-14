Президент США Дональд Трамп заявив, що "хороші новини щодо України" можуть з'явитися вже найближчими днями. Таку заяву він зробив під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані, пише NBC News.
"Я думаю, що сьогодні, можливо, завтра, а можливо, і в п'ятницю, чесно кажучи, на нас чекають досить хороші новини. Подивимося", - сказав Трамп.
Крім цього президент США зазначив, що Катар допомагає Вашингтону у врегулюванні різних конфліктів, зокрема російсько-української війни.
Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він підкреслив, що навіть щільний графік не завадить йому зробити це.
Переговори про завершення війни - важливі новини
Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що у Вашингтоні сподіваються на те, що російський диктатор Володимир Путін приїде до Стамбула на переговори з Україною. За його словами, у такому разі туди прилетить і президент США Дональд Трамп.
Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що візьме участь у переговорах із РФ щодо закінчення війни в Стамбулі тільки, якщо там буде і Путін. Він підкреслив, що російський диктатор боїться зустрічатися з ним віч-на-віч.