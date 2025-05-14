Усім власникам оригіналів перевидання дістануться безкоштовно.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition виходить 20 травня 2025 року на ПК, PS5 і Xbox Series. У Steam уже з'явилися сторінки всіх трьох ремастерів - "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" і "Поклик Прип'яті".

Ігри підтягнули візуально: поліпшили освітлення, воду, скайбокси і текстури, переробили збройові моделі, додали підтримку контролера і полагодили купу багів.

Тим, у кого вже є оригінальні ігри або збірка Legends of the Zone, платити повторно не доведеться, ремастери додадуть автоматично.

Відео дня

GSC також поділилася системними вимогами. Щоб комфортно грати на максималках у 1080p, підійде GTX 1060. Для 4K потрібно щось рівня RTX 2080 Ti

Низькі

Роздільна здатність і FPS: 1080p, 60 FPS

Процесор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1300X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX960 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна)

Місце на диску: 8 ГБ

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Високі

Роздільна здатність і FPS: 1080p, 60 FPS

Процесор: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна)

Місце на диску: 8 ГБ

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Максимум 1080p (рекомендується)

Роздільна здатність і FPS: 1080p, 60 FPS

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна)

Місце на диску: 8 ГБ

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Максимум 1440p

Роздільна здатність і FPS: 1440p, 60 FPS

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX1070 Ti 8GB / AMD Radeon RX 5600 XT 8GB

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна)

Місце на диску: 8 ГБ

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Максимум 2160p

Роздільна здатність і FPS: 2160p, 60 FPS

Процесор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16GB

ОЗП: 8 ГБ (двоканальна)

Місце на диску: 8 ГБ

ОС: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Раніше ми розповідали, що Гейб Ньюелл пройшов Stalker 2 уже тричі і збирається в четвертий. Після того як творець Steam подивиться всі кінцівки, він збирається вирішити, у що грати далі.

Вас також можуть зацікавити новини: