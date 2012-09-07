Прокуратура просить звільнити суддю за ДТП із смертельним наслідком

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Прокуратура розслідувала та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням голови суду у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України)», - наголошується у повідомленні прокуратури.

Санкцією ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України за даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Як повідомляв УНІАН, голова міського суду м. Орджонікідзе Дніпропетровської області підозрюється у скоєнні ДТП зі смертельним наслідком, яке сталося 14 квітня 2012 р. на території Нікопольського району. 15 квітня о 6.30 ранку на автотрасі між Орджонікідзе та селом Шолохове було знайдено тіло чоловіка, 1976 року народження, з черепно-мозковою травмою та переломом ніг. Автомобілем на момент ДТП за довіреністю керував суддя. Генеральна прокуратура України 17 квітня порушила кримінальну справу проти голови міського суду. Прокурор Дніпропетровської області Наталя Марчук винесла постанову про визначення підслідності у кримінальній справі за слідчими органами прокуратури області. Проведення досудового слідства у кримінальній справі було доручено слідчому відділу прокуратури Дніпропетровської області.