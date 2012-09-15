На трасі Київ-Харків позашляховик не розминувся з маршруткою: 26 травмованих (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася на 524 км автодороги.

За попередніми даними, водій автомобіля Suzuki Grand Vitara під час повороту праворуч не надав переваги у русі та скоїв зіткнення з автобусом «Богдан», що рухався закритою ділянкою дороги у зв’язку з ремонтом.

Внаслідок ДТП обидва водії, 23 пасажира автобуса та одна пасажирка автомобіля Suzuki отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості.

Автобус рухався за маршрутом м. Харків – м. Чугуїв. На час ДТП в салоні автобуса перебувало 30 пасажирів.

За фактом ДТП триває слідство.