У Брюсселі - День без автомобіля

Мета акції - розвантажити бельгійську столицю від вихлопних газів двигунів транспорту.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на організаторів акції, у "День без автомобіля" в столиці Бельгії рівень фонового шуму знижується у 6-8 разів порівняно зі звичайним днем, а вміст у повітрі шкідливих мікрочастинок і діоксиду азоту - у 3-4 рази.

Для всіх, хто приїде сьогодні до центру міста на велосипедах або на громадському транспорті, влада Брюсселя приготувала розважальні програми - концерти, екскурсії, дегустації страв.

У "День без автомобіля" в'їзди до центру Брюсселя перекриті з 9.00 до 19.00. Проїхати на автомобілі мають дозвіл виключно практикуючі лікарі, інваліди і торговці, проте швидкість пересування для них обмежена 30 кілометрами на годину.

Всі інші можуть дістатися до "серця" Брюсселя на громадському транспорті, проїзд на якому сьогодні безкоштовний.

Більшість брюссельців сприймають "День без автомобіля" як свято і із задоволенням ходять пішки, їздять на велосипедах або на роликових ковзанах.

За традицією у "пішохідну" неділю у парку 50-річчя у Брюсселі відбудеться щорічний забіг офіціантів.

Змагання незвичайне тим, що взяти участь у ньому можуть лише офіціанти, які працюють у кафе, вони змагаються не лише у швидкості, а й у спритності.

Кожному учасникові забігу загальною протяжністю 2,5 кілометра видають тацю з трьома келихами і відкритою пляшкою спиртного. Усі ці предмети на таці треба тримати однією рукою і жодного разу не перекинути під час забігу. Переможцем стає той, хто швидше за всіх добіжить з тацею до фінішу, проливши якомога менше спиртного.