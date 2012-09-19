ДАІ радить водіям завтра оминати центр Києва

У Києві в зв’язку з державним візитом Президента Республіки Польщі Броніслава Коморовського з 20 по 21 вересня запроваджується ряд заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю управління ДАІ Києва.

Так, з метою надійного забезпечення безпеки осіб, щодо яких здійснюється Державна охорона, у центральній частині міста вводиться обмеження в русі транспорту на наступних вулицях: Михайлівській, В.Житомирській, Інститутській, Грушевського, Липській, Шовковичній, Володимирській, а також на Дніпровському узвозі та Броварському проспекті, йдеться в повідомленні.

Державтоінспекція просить учасників руху із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також радить водіям бути гранично уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників та по можливості оминати центральну частину міста і паркувати транспорт без порушень правил.