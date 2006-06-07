Янукович звернувся до Генерального Секретаря НАТО

Партія регіонів переконує Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, який послідовно виступає за подальший розвиток співпраці України з НАТО, і просить посприяти врегулюванню ситуації, що виникла навколо проведення в Криму міжнародних військових навчань «Сі Бриз 2006».

Про це йдеться в зверненні лідера Партії регіонів і однойменної парламентської фракції Віктора ЯНУКОВИЧА до Генерального Секретаря НАТО, текст якого передано УНІАН прес-службою голови ПР.

Зокрема, в зверненні наголошується, що Партія регіонів «послідовно виступає за подальший розвиток співпраці України з НАТО, зміцнення системи глобальної та європейської безпеки».

У той же час, зазначає Партія регіонів, «сьогодні через виключно внутрішні причини, з вини правлячих політичних сил і уряду України наші партнерські відносини знаходяться під загрозою».

В.ЯНУКОВИЧ нагадує, що в нинішньому році в Україні не прийнято закон про допуск іноземних військ, що робить неможливим перебування іноземних військовослужбовців і озброєнь на території країни, а також проведення відповідних навчань за їхньою участю до законодавчого врегулювання даного питання. «Не зважаючи на це, Президент і уряд зробили практичні кроки щодо організації навчань "Сі Бриз 2006" і, не маючи на те законних підстав, дали згоду на розміщення з 27 травня ц.р. іноземних військовослужбовців на території України. Тим самим були грубо порушені Конституція і національне законодавство, а народ України й наші партнери по НАТО введені в оману», - йдеться в зверненні.

Вказані дії центральної влади України, за словами лідера ПР, «викликали обгрунтоване обурення народу, спровокували масові акції протесту й поставили під загрозу права і свободи українських громадян, а також привілеї та імунітет іноземних військовослужбовців».

При цьому, говорить В.ЯНУКОВИЧ, «замість того, щоб врегулювати ситуацію, що склалася, в межах правового поля, публічно її прокоментувати й покарати винних у її виникненні, уряд України вибрав шлях замовчування та соціально-політичної конфронтації. Більш того, центральні та місцеві органи влади України чинять незаконний тиск на простих громадян, громадські організації таі політичні сили, які беруть участь у відповідних акціях протесту. Тим самим з вини влади саме народ, а не сама влада, став заручником ситуації, що склалася».

При цьому в зверненні заявляється про грубе порушення фундаментальних прав і свобод людини, що «підтверджується відповідною заявою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Партія регіонів звертається до Генерального секретаря НАТО «як до керівника міжнародної організації, в основі якої лежать принципи демократії, захисту прав і свобод людини», з проханням дати оцінку внутрішньополітичній ситуації, що склалася сьогодні в Україні. ПР також просить Я.СХЕФФЕРА негайно задіяти відповідні міжнародні механізми до її врегулювання в дусі Плану дій Україна-НАТО, Хартії про особливе партнерство Україна-НАТО, Програми "Партнерство заради миру" та інших міжнародних інструментів.