Собака вкусив за обличчя 2-річного хлопчика

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС, 24 вересня до чергової частини Ровеньківського міського відділу міліції надійшло телефонне повідомлення від чергової медсестри центральної міської лікарні про те, що в приймальне відділення «швидка допомога» доставила хлопчика, 2010 року народження, з діагнозом: рвана рана лівої надбрівної дуги й волосистої частини голови. Постраждалу дитину було госпіталізовано.

На місці пригоди слідчо-оперативна група міліції встановила, що близько 9 ранку цього дня мама хлопчика залишила дитину під наглядом сусідів. Після обіду він із котлетою в руках вийшов у двір, і коли проходив біля собаки, пес кинувся на дитину й укусив його за обличчя.

Наразі хлопчик перебуває на лікуванні. Співробітники міліції проводять дослідчу перевірку.