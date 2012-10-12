20 осіб у масках розтрощили гей-клуб у Москві

Нападники були озброєні пістолетом та газовими балончиками.

Погром стався в клубі неподалік станції метро Луб'янка, під час святкування Міжнародного дня Coming Out (дня відкритої заяви про свою сексуальну орієнтацію). У клубі перебували близько сімдесяти осіб.

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За словами заступника голови "Райдужної асоціації", яка організувала вечір, в нападі брали участь близько двадцяти осіб у чорних капюшонах і хірургічних масках. Нападники, погрожуючи пістолетом, наказали бармену лягти на підлогу і почали бити пляшки в барі, потім влаштували погром у залі, перевернувши столи та стільці і побивши ногами кількох гостей. Це тривало близько двох хвилин, після чого гомофоби втекли.

Потерпілим була надана перша допомога, двоє осіб госпіталізовані. На місці події працює поліція.