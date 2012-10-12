Леоніда Бронєвого відправили до Москви (фото)

Поїзд, яким їде актор, вирушив з київського вокзалу із запізненням у 20 хвилин - о 22.17.

На вокзал актора доставила карета "швидкої допомоги" київської клініки "Борис". Актора супроводжували два лікарі і його дружина.

Очікується, що поїзд прибуде до Москви в суботу, близько 06.30 мск. Раніше повідомлялося, що на вокзалі актора зустрічатимуть співробітники кардіологічного центру МОЗ, очолюваного академіком Євгеном Чазов, зауважує РІА "Новости".

Бронєвой приїхав до Києва 7 вересня з гастролями разом з іншими артистами московського театру "Ленком". Вистави проходили в українській столиці з 8 по 17 вересня.

18 вересня актор був госпіталізований з інфарктом в Київський міський центр серця, де йому зробили операцію.