Киян привчають жити без гарячої води і електрики

До того, що влітку на київських Березняках живуть без гарячої води, мешканці мікрорайону вже звикли. Проте декілька будинків на Дніпровській набережній в народі прозвали «проклятими». Дійсно, якщо в інших будинках воду відключають на два тижні, в цих – не менше, ніж на місяць.

Вчора мешканці «проклятих» будинків були приголомшені новими бідами. На кожному під`їзді з`явилися написані від руки короткі оголошення, в яких повідомлялося, що до кінця місяця, з 9.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію. І підпис без жодних пояснень: «ЖЕК».

Мабуть, в місцевому ЖЕКу вирішили, що вдень життя в житлових будинках завмирає. І відключили від світла домогосподарок, старезних, хворих, «надомників», дітей. Забули, що в сучасних квартирах звикли товаришувати з побутовою електротехнікою. Відтепер в «проклятих» будинках доведеться пилососити, прати білизну, готувати їжу, дивитися телевізор вночі, при повному складі сім`ї.

Мало того, що подібним ЖЕКовським рішенням людям створені незручності, мешканцям завдано і фінансового збитку. Наприклад, за кабельне телебачення абонплату нараховують подобово. Те саме і з телефонами, багато яких без електроструму не працює. Чи готові в ЖЕКу платити неустойку?

Ще вчора дехто вважав що це оголошення чийсь нерозумний жарт. Але сьогодні зрозуміли: ЖЕК не жартує. Світло відключили, гарячої води немає.

Тепер мешканці «проклятих» будинків живо обговорюють дві проблеми: чи може ЖЕК ухвалювати подібні рішення, і чи можливі подібні ситуації «в будинку, який побудував мер»?

Сергій Ігнатьєв