У лікарні залишаються 20 осіб, які отруїлися на весіллі

У місті Коростень Житомирської області в лікарні залишаються 20 осіб, які отруїлися на весіллі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, стан перебігу захворювання - середньої тяжкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, з 4 по 7 червня в м. Коростень до інфекційного відділення Коростенської міської лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 34 особи (у тому числі 25 дітей віком від 2 до 17 років). Попередня причина захворювання - вживання третього червня неякісних продуктів харчування під час весілля, на якому перебувало 130 осіб.