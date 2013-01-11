Міст через автодорогу Київ-Чоп стане безпечним наприкінці березня

Про це йдеться у переданому УНІАН офіційному повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області.

Згідно повідомлення, "прокуратурою області закінчено перевірку стосовно пішохідного мосту через швидкісну трасу Київ-Чоп у селі Березина Житомирського району, який, за повідомленням засобів масової інформації, є небезпечним для пішоходів".

Установлено, що міст споруджується у комплексі з капітальним ремонтом автомобільної дороги Київ-Чоп підрядником «Тодіні конструкційні дженералі С.П.А.» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України. На даний час спорудження мосту не закінчено.

Введення мосту в експлуатацію проектом передбачено наприкінці березня 2013 року, після закінчення робіт, зокрема, облаштування перильних огороджень, бетонування сходового прольоту тощо.

За повідомленням управління ДАІ УМВС України в області, на даному відрізку дороги для жителів с. Березина обладнано пішохідний перехід з відповідними розмітками, на підходах до якого встановлено шумові смуги.

Як раніше УНІАН, Національний екологічний центр України звернувся до прокуратури Житомирської області зі скаргою на роботу Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Фахівці НЕЦУ, зокрема, наголошували, що на у селі Березина будівельники на цілий рік залишили недобудованим пішохідний міст. Увесь цей час діти з двох шкіл, що стоять з одного боку дороги, мали двічі на день перебігати трасу по нерегульованому переходу без обмеження швидкості руху транспорту. Тільки втручання журналістів примусило будівельників закінчити зварювальні роботи та відкрити міст.

А на території села Болярка Житомирського району, яке також розташовано поруч з трасою, відсутнє обмеження швидкості, немає жодного світлофору, а освітлення траси не працює. Через відсутність належної пішохідної інфраструктури люди вимушені йти по проїжджій частині поруч з вантажівками, що мчать зі швидкістю 120-150 км/год.