Внаслідок вибуху сталася пожежа.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Ворог бив по житловому кварталу.

Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок російської атаки загинула жінка. Їй було 70 років. Крім того, постраждали 9 людей.

"Сьогодні ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на 5 поверсі будинку та легкові автомобілі", – розповіли надзвичайники.

У Національній поліції України заявили, що через російську атаку пошкоджено багатоквартирний будинок, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури. Зазначається, що особа загиблої жінки встановлюється.

У ДСНС також показали наслідки російського обстрілу:

Російські окупаційні війська вдарили по Славутичу, внаслідок чого без електроенергії залишилася частина Чернігівської області.

В регіоні запровадили графіки відключення світла, відповідно до яких електрики у споживачів не буде по 12 годин на добу. У Чернігові ж готують до розгортання пункти незламності.

Водночас Міненерго повідомило, що через російську атаку Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті. Зазначається, що без електроживлення залишився ключовий об'єкт, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

