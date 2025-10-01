Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Ворог бив по житловому кварталу.
Як розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок російської атаки загинула жінка. Їй було 70 років. Крім того, постраждали 9 людей.
"Сьогодні ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на 5 поверсі будинку та легкові автомобілі", – розповіли надзвичайники.
У Національній поліції України заявили, що через російську атаку пошкоджено багатоквартирний будинок, кафе, торговельні кіоски, аптеку, автомобілі та інші об’єкти інфраструктури. Зазначається, що особа загиблої жінки встановлюється.
У ДСНС також показали наслідки російського обстрілу:
Атаки РФ по Україні: інші новини
Російські окупаційні війська вдарили по Славутичу, внаслідок чого без електроенергії залишилася частина Чернігівської області.
В регіоні запровадили графіки відключення світла, відповідно до яких електрики у споживачів не буде по 12 годин на добу. У Чернігові ж готують до розгортання пункти незламності.
Водночас Міненерго повідомило, що через російську атаку Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті. Зазначається, що без електроживлення залишився ключовий об'єкт, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.