Лідер Франції заявив, що підтримує думку прем'єр-міністра Бельгії з цього питання.

Президент Франції Емманюель Макрон висловився про "репараційний кредит" для України до 140 мільярдів євро. Він підкреслив, що в цьому питанні необхідно дотримуватися міжнародного права. Його слова цитує The Guardian.

Зазначається, що під час спілкування з журналістами на відкритті саміту лідерів ЄС у Копенгагені французький лідер заявив, що підтримує думку прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, який критично поставився до ініціативи Європейської комісії.

"Коли активи заморожуються, необхідно дотримуватися міжнародного права. Про це також нагадав прем'єр-міністр Бельгії", - сказав Макрон.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів, більшість з яких перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear. За його словами, з юридичної точки зору, це не так просто.

ЄС готує для України "репараційний кредит" - що відомо

Раніше в Reuters із посиланням на офіційних осіб писали, що сума "репараційного кредиту" Європейського Союзу для України може становити до 130 мільярдів євро. За даними агентства, остаточний розмір буде узгоджено з Міжнародним валютним фондом.

За словами джерел, цей кредит буде спрямований на допомогу Україні у фінансуванні військових зусиль. Наша країна зможе погасити його після отримання репарацій від РФ у рамках майбутньої мирної угоди.

