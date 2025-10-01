У РФ можуть дозволити продаж спиртового бензину та використання паливної присадки, забороненої з 2016 року.

Російський уряд, на тлі активних ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), розглядає можливість запровадження нульового ввізного мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру для насичення внутрішнього ринку паливом, повідомляє російське видання Комерсант.

За даними видання, відповідні пропозиції містяться у листі віцепрем’єра уряду РФ Олександра Новака на адресу очільника тамтешнього уряду Михайла Мишустіна.

Передбачається, що РФ за рахунок бюджету компенсуватиме імпортерам різницю між світовими цінами та внутрішніми. При цьому імпортувати бензин з Азії зможуть лише три компанії - державна "Роснєфть", приватна "Независимая нефтегазовая компания" і державне об'єднання "Промсырьеимпорт.

Крім цього пропонується збільшити імпорт бензину з Білорусі. Видання зазначає:

"Можливість щодо збільшення імпорту в жовтні залежить від безперебійної роботи системи "Транснефти" і запуску давальницької переробки нафти. Це дасть змогу наростити поставки білоруського бензину до 300 тис. тонн на місяць".

Додатково наситити ринок пальним пропонується за рахунок зниження екологічних вимог до його виробництва. Пропонується дозволити протягом півроку використання присадки для підвищення октанового числа палива - монометіланіліну (ММА), використання якої було заборонено з 2016 року. Як пояснює видання, це дасть змогу збільшити виробництво високооктанового бензину Євро-5 шляхом додавання ММА в низькооктанове паливо.

Також російський уряд розглядає можливість дозволити продаж "бодяги" з часткою спирту до 10%.

За рахунок зазначених заходів російська влада розраховує додатково спрямувати на внутрішній ринок щонайменше 350 тисяч тонн бензину та 100 тисяч тонн дизельного пального.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, атаки українських безпілотників збільшили обсяг потужностей російських НПЗ, які вимушено "відпочивають", до історичних рекордів та призвели до паливної кризи у країні-агресорці.

Україна продовжує систематичні та результативні атаки на російські НПЗ. Так, 1 жовтня спалахнув НПЗ у Ярославлі. На диво місцева влада не заявила про дронову атаку на завод. Навпаки, було зазначено, що сталася техногенна аварія.

В ніч на 26 вересня українські дрони знову завітали з вибуховим візитом на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Результатом атаки стала пожежа на одній з установок підприємства.

Для подолання наслідків паливної кризи в РФ Євразійська економічна комісія дозволила країні-агресорці обнулити ввізні мита на імпорт нафтопродуктів.

