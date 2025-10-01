Якщо командири мають заперечення, вони повинні будуть надати обґрунтовану відповідь Кадровому центру ЗСУ упродовж 48 годин.

Кабінет міністрів Україні за поданням Міноборони ухвалив рішення щодо спрощення процедури переведення військових до інших частин. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в Telegram.

"Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень. Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин - вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем", - сказано у дописі.

За його словами, визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.

"Спрощуємо процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+. Таким чином реалізуємо ключові пріоритети Міністерства: турбота про військових та підвищення ефективності Сил оборони", - додав Шмигаль.

Важливо, що якщо командири мають заперечення, вони повинні будуть надати обґрунтовану відповідь Кадровому центру ЗСУ упродовж 48 годин. Вони зможуть подати клопотання про скасування переведення, але лише із наданням аргументованих пояснень.

При цьому наказ про переміщення може бути скасований кадровим центром ЗСУ за умови порушення вимог бо вчинення військовим кримінального правопорушення.

СЗЧ в Україні

Раніше менеджерка відділення рекрутингу 128 окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБ) Мар'яна Станко заявила, що найпоширеніша причина самовільного залишення частини (СЗЧ) - це сімейні обставини. За її словами, друга поширена причина - це непорозуміння з командиром або особовим складом.

