Російські окупаційні війська вчергове атакували українську залізничну інфраструктуру. Через обстріли в Сумській області фіксуються пошкодження інфраструктури та знеструмлення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Перевізник зауважив, що привів у готовність резервні тепловози. Залізничники очікують на відбій повітряної тривоги для обстеження колії та відновлення руху поїздів.

Зараз низка потягів затримується, додають в УЗ (інформація щодо затримок станом на 23:02):

№779/780 Київ-Суми (+02:57);

№787/788 Київ-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Київ (+03:30);

№143/144 Суми-Львів (+01:40).

"У залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах. Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", – йдеться у повідомленні.

Атаки Росії по залізничній інфраструктурі

Майже щодня російські окупанти бʼють по залізничній мережі України, що призводить до затримок руху поїздів. До прикладу, 30 вересня росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.

Раніше голова правління УЗ Олександр Перцовський розповідав, що Росія систематично бʼє по українській залізниці. За його словами, майже щоночі ворог застосовує для цього в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед".

