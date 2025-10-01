Жодна країна Європи не має більше досвіду в боротьбі з дронами, ніж Україна.

Українські військові працюють з Данією та іншими партнерами над спільною системою оборони проти російських дронів. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

"Росія намагається йти далі. Вони завжди починають із гібридних атак. І спершу це щось невелике, потім – щось більше. Завжди є наступний крок. Тому нам треба діяти зараз – згуртовано й сильно. Треба зміцнювати наші оборонні можливості, і Україна може реально допомогти. Жодна країна у Європі не має більше досвіду, ніж Україна, у захисті від дронів і ракет", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Європі треба якомога швидше створити "Стіну дронів". Оскільки саме безпілотники стають головною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань.

"Що швидше ми всі разом реалізуємо програму SAFE, то краще. Вона справді може прискорити реалізацію ідеї "Стіни дронів". І ми маємо розуміти, що "Стіна дронів" – це не тільки про Україну, наших сусідів чи східний фланг. Це не тільки про наші кордони чи наш регіон. Російські дрони та російські загрози – це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря, а це означає – для всіх прибережних країн Європи. А це більша частина Європи. Сьогодні це дрони, завтра це можуть бути ракети, післязавтра – нові технології", – додав Зеленський.

Він також заявив, що жодна країна не може захистити себе самостійно. За словами президента, наразі у Європі немає безпекових питань, "які не стосувалися б решти Європи".

"Чого найбільше прагне Росія? Щоб Європа була розділена, сперечалася, мала слабкий вигляд. Саме на це розраховує Росія. Але ваша підтримка України впродовж цих років доводить інше – що Європа набагато сильніша, ніж багато хто очікував. Тому ми не повинні боятися будувати власні моделі безпеки. Гарантії безпеки для України, щойно ми їх реалізуємо, стануть моделлю безпеки й для інших країн Європи", – зазначив Зеленський.

Раніше журналісти The Washington Post повідомили, що Європа планує створити "стіну безпілотників" вздовж усього кордону з Україною та РФ, аби захистити себе від дронів. Зазначається, що йдеться про мережу датчиків, глушників сигналів і багаторівневих військових технологій для виявлення і перехоплення невеликих безпілотників.

Водночас журналісти The Telegraph раніше повідомляли, що лінія захисту Європи від російських БПЛА може пройти через Україну. Зазначається, що партнери можуть закрити небо від російських повітряних цілей над західними регіонами України.

