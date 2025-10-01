Якщо доходи Маска продовжать зростати з такою швидкістю, він зможе стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року.

Бізнесмен Ілон Маск, якого нещодавно бачили з президентом США Дональдом Трампом, 1 жовтня досяг чергового важливого рубежу, ставши першою в історії людиною, статки якої досягли 500 мільярдів доларів.

Згідно з даними Forbes Real-Time Billionaires, статки найбагатшої людини на планеті оцінюють у 500 мільярдів доларів. Маск, який у грудні став першою людиною, статки якої перевищили 400 мільярдів доларів, на 150 мільярдів доларів випереджає Ларрі Еллісона, який посів друге місце, і перебуває на півдорозі до того, щоб стати першим у світі трильйонером.

Зазначається, що акції Tesla зросли майже на 4% у середу, збільшивши статки Маска приблизно на 9,3 мільярда доларів, оскільки інвестори продовжують радіти перспективі переорієнтації Маска. Вартість акцій виробника електромобілів майже подвоїлася відтоді, як Маск оголосив про свій відхід з посади голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Трампа, щоб приділяти більше часу Tesla. Ринкова капіталізація Tesla повернулася в межах 10% від історичного максимуму, досягнутого в грудні, і 12% акцій Маска в компанії тепер оцінюються в 191 мільярд доларів.

Відео дня

Важливо, що у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий, рекордний пакет винагород, який може принести Маску додаткові акції вартістю до 1 трильйона доларів, якщо Tesla досягне "марсіанських" показників, таких як зростання ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів за 10 років дії угоди.

Його ракетобудівна компанія SpaceX, заснована ним 2002 року, зараз оцінюється в 400 мільярдів доларів, згідно з приватною тендерною пропозицією від серпня, порівняно з 350 мільярдами доларів у грудні минулого року. Маску належить близько 42% акцій SpaceX вартістю 168 мільярдів доларів.

Крім того, є xAI Holdings, яку Маск заснував у березні, об'єднавши свою нову компанію з розроблення штучного інтелекту xAI з придбаною ним у 2022 році соціальною мережею X (раніше Twitter) у рамках угоди, яка оцінила об'єднану компанію в 113 мільярдів доларів. Маску належить близько 53% акцій xAI Holdings вартістю 60 мільярдів доларів.

Зазначається, що Маск може стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року, коли настане перша з двох дат набрання чинності його пакетом винагород Tesla в розмірі 1 трильйона доларів. Але, за словами Маска, ця нагорода - не тільки гроші.

"Мова йде не про "компенсацію", а про те, щоб у мене було достатньо впливу на Tesla, щоб гарантувати безпеку, якщо ми побудуємо мільйони роботів. Якщо в майбутньому мене просто виженуть із компанії консалтингові фірми, які виступають за активістів і акціонерів, які навіть не володіють акціями Tesla, мене таке майбутнє не влаштовує", - написав Маск.

Ілон Маск - останні новини

Раніше Маск висловив переконання, що стійка база людей на Марсі цілком досяжна. Він розповів, як ракета Starship допоможе впоратися з ключовими завданнями - багаторазовим використанням і створенням інфраструктури на Червоній планеті.

Вас також можуть зацікавити новини: