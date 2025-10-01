За даними рятувальників, 10 жертва - 90 річна жінка, яка загинула у Пересипському районі Одеси: її знайшли сусіди.

В Одесі, на яку 30 вересня обрушилася затяжна потужна злива, кількість загиблих через негоду збільшилася до 10 осіб, понад 1000 людей звернулися по допомогу. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, який приїхав у місто для ознайомлення з ситуацією.

"Місто переживає важкі наслідки стихійного лиха. Вже зараз через негоду загинули 10 людей, серед них - дитина… Понад 1000 людей звернулися по допомогу - через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну", - повідомив посадовець.

За його словами, він побував на локаціях, які найбільше постраждали через зливу, де спілкувався з місцевими жителями, які залишилися без майна. Також наразі відомо, що у місті значно пошкоджене обладнання, яке необхідне для опалювального сезону.

Станом на вечір 1 жовтня відомо, що через негоду у місті пошкоджено близько 300 приватних та приблизно 400 багатоквартирних будинків.

В Одесі Кулеба провів засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, за результатами якого ситуацію визнано надзвичайною, створено єдиний штаб ліквідації наслідків.

Вирішено при Одеській ОВА створено тимчасову комісію для перевірки причин та обставин трагедії. Посадовець зауважив, що потрібно з’ясувати, чому у місті система попередження не спрацювала належним чином. Через це, додав Кулеба, люди не отримали чіткої інформації про ризики, школи не перейшли на дистанційний режим, не було достатніх обмежень для пересування містом. Усе це - питання безпеки й життя людей. Віцепрем'єр-міністр запевнив:

"Родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей. Важливо, щоб містяни мали зрозумілий і швидкий доступ до допомоги. Для цього в Одесі буде створено гарячу лінію для постраждалих. Кожен, хто зіткнувся з підтопленнями чи втратив майно, зможе звернутися та отримати підтримку".

Зараз складається перелік пошкоджених будинків та інфраструктури, після чого, обіцяє посадовець, кожна родина, чиє житло зруйноване або пошкоджене, отримає виплати та відповідну допомогу.

Одна з гострих проблем - затоплених укриттів, які необхідно якнайшвидше привести у належний стан.

Кулеба подякував рятувальникам, медикам, комунальникам, енергетикам та волонтерам, завдяки яким вдалося стабілізувати в Одесі ситуацію.

"На пʼятницю готую доповідь керівництву країни щодо причин та наслідків трагедії в Одесі, із пропозиціями для реагування на рівні держави: додаткова допомога постраждалим та ухвалення відповідних кадрових рішень", - констатував посадовець.

За даними мера міста Геннадія Труханова, найбільше постраждав Київський район Одеси, пошкоджено 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок. Значних ушкоджень зазнали дороги та інженерні мережі. Повалено в різних районах міста понад 70 дерев та великих гілок.

Негода в Одесі

Нагадаємо, в Одесі 30 вересня було зафіксовано стихійне явище червоного рівня небезпечності. Кількість опадів в місті склала 94 мм. Вранці 1 жовтня було відомо про 9 загиблих, в тому числі дитини. Загинула родина переселенців - 5 осіб мешкали у цокольному приміщенні, де були заблоковані водою. Також серед загиблих - 38-річна співробітниця "Укрзалізниці", яка не змогла проїхати в авто та пішки намагалася дістатися додому.

