Сили оборони України розсікли так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. За минулу добу українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі. Він додав, що українські захисники роблять усе, аби завдати максимальних втрат ворогу.
Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулись від 100 м до 1400 м. В ході боїв було ліквідовано 52 російських загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 осіб.
"Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", – акцентував Сирський.
Зазначається, що на Добропільському напрямку втрати ворога вже сянули близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.
Також окупаційні війська РФ втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки.
Війна в Україні: це варто знати
Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру в Славутичі. Через це частина Чернігівської області знеструмлена. В регіоні запровадили графіки відключення світла, відповідно до яких люди сидітимуть без електрики по 12 годин на добу.
Крім того, ворог атакував житловий квартал у Балаклії Харківської області. Загинула жінка, є постраждалі.