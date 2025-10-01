На окремих напрямках Сили оборони просунулись від 100 м до 1400 м.

Сили оборони України розсікли так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. За минулу добу українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі. Він додав, що українські захисники роблять усе, аби завдати максимальних втрат ворогу.

Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулись від 100 м до 1400 м. В ході боїв було ліквідовано 52 російських загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 осіб.

Відео дня

"Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", – акцентував Сирський.

Зазначається, що на Добропільському напрямку втрати ворога вже сянули близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.

Також окупаційні війська РФ втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки.

Війна в Україні: це варто знати

Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру в Славутичі. Через це частина Чернігівської області знеструмлена. В регіоні запровадили графіки відключення світла, відповідно до яких люди сидітимуть без електрики по 12 годин на добу.

Крім того, ворог атакував житловий квартал у Балаклії Харківської області. Загинула жінка, є постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: