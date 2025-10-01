Виконавчий комітет ЄС ухвалив рішення виділити 163,5 мільйона євро з 545 мільйонів євро як авансові платежі.

Європейська комісія частково відхилила план Угорщини щодо розблокування заморожених фондів ЄС на суму 545 мільйонів євро на тлі нового загострення напруженості між Брюсселем і Будапештом. Про це пише Politico.

Зазначається, що з цієї суми Угорщина отримає лише 163,5 мільйона євро у вигляді авансу, і навіть ці кошти може вилучити Комісія, якщо Комісія визнає їх нецільовими.

У столицях країн зростає невдоволення угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном через його погрози зірвати посилення санкцій щодо російських енергоносіїв, заблокувати заявку України на членство в ЄС і надання ЄС кредиту в розмірі 140 мільярдів євро цій охопленій війною країні.

Важливо, що ці питання стали центральними на неформальному саміті в Копенгагені в середу, де лідери обговорюють перехід від одноголосного голосування до кваліфікованої більшості, щоб подолати вето Орбана.

На цьому тлі Комісія рішуче виступає проти виділення значної частини 18 мільярдів євро з фондів ЄС, які вона притримала в Угорщини через порушення академічних свобод і прав меншин, а також інших порушень.

Як обхідний шлях угорський уряд запропонував переспрямувати 545 мільйонів євро з університетських програм на "стратегічні" промислові проєкти, однак Брюссель не повністю підтримав цей план.

"Ми не будемо виділяти фінансування доти, доки не будуть виконані горизонтальні умови, а наразі вони не виконані", - заявив представник Комісії Мацей Берестецький, маючи на увазі загальні умови, яким мають відповідати країни-члени для отримання коштів ЄС.

Зазначається, що минулого четверга виконавчий комітет ЄС ухвалив рішення виділити 163,5 мільйона євро з 545 мільйонів євро як авансові платежі.

У цьому разі Комісія була пов'язана власними правилами, які зобов'язують її спрямовувати 30 відсотків від загального обсягу фінансування на стратегічні проєкти, включно з критично важливою інфраструктурою та біотехнологіями. У статті сказано:

"Розблокування всієї суми, ймовірно, викликало б негативну реакцію Європейського парламенту і столиць ЄС, особливо в Північній Європі, які найбільше обурені витівками Орбана".

Офіційна причина, через яку Комісія заблокувала більшу частину 545 мільйонів євро, полягає в побоюваннях, що Угорщина все ще може перенаправити ці кошти в університети.

Комісія неодноразово закликала Будапешт відновити академічні свободи, щоб розблокувати грошовий потік.

"Комісія вирішила, що горизонтальні сприятливі умови можуть бути виконані тільки в тому разі, якщо університети, керовані так званими фондами громадських інтересів, будуть явно виключені з цих нових пріоритетів, або якщо питання, які порушувала Комісія в минулому щодо фондів громадських інтересів, будуть вирішені", - написав Берестецький.

Заяви Орбана

Раніше Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, а вторгнення угорських дронів у її повітряний простір, на його думку, не має жодного значення

Він "поставив під сумнів" суверенітет України і відкинув звинувачення з боку Києва в тому, що угорські розвідувальні безпілотники порушили повітряний простір країни.

