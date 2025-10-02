Тим часом ворог просунувся біля Новоіванівки.

Сили оборони України зачистили від російських загарбників ще один населений пункт Донецької області. Йдеться про село Нове Шахове, що знаходиться в Покровському районі.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що українські воїни також відкинули російських окупантів поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя.

Водночас противник просунувся на деяких ділянках:

Відео дня

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки та у Полтавці", – йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські воїни мають успіхи на фронті. Наші захисники розсікли так званий "Добропільський виступ" російських окупантів, і за минулу добу відновили контроль над 2,2 кв.км території.

Крім того, за його словами, відбулися ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району. На окремих напрямках українські сили просунулися від 100 м до 1400 м.

Офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко розповів, що літній наступ російських військ перейшов в осінню битву за Донбас. За його словами, наступ у Донецькій області має для ворога як стратегічне, так і політичне значення.

Вас також можуть зацікавити новини: