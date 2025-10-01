Місія "Балтійський вартовий" здебільшого складається з європейських сил, включно з кораблями і літаками.

Військовий корабель ВМС США вперше долучився до нової місії НАТО в Балтійському морі "Балтійський вартовий", метою якої є захист найважливіших підводних інфраструктур від диверсій. Представник Міністерства оборони США повідомив Business Insider, що ракетний есмінець USS Bulkeley почав патрулювати в регіоні.

Зазначається, що "Балтійський вартовий" здебільшого складається з європейських сил, включно з кораблями і літаками. Американські морські патрульні та протичовнові літаки P-8 Poseidon періодично брали участь в операціях протягом останніх 10 місяців, але залучення USS Bulkeley знаменує собою перший випадок участі військового корабля США в подібних місіях.

Журналісти нагадали, що НАТО оголосило про запуск "Балтійського вартового" в січні 2025 року. Альянс вирішив посилити захист критично важливої підводної інфраструктури після серії диверсій у Балтійському морі, деякі з яких були пов'язані з Росією.

У виданні поділилися, що в рамках місії "Балтійський вартовий" сили НАТО патрулюють регіон, щоб запобігти можливим диверсіям на тлі російських провокацій проти європейських країн. Представник Об'єднаного морського командування НАТО командер Арло Абрахамсон у розмові з журналістами заявив, що ці дії підкреслюють "гнучкість і оперативність цієї посиленої діяльності із забезпечення пильності".

Журналісти зазначили, що американські есмінці класу Arleigh Burke, такі як Bulkeley, є сучасними військовими кораблями, здатними виконувати різні завдання. Вони озброєні близько 100 ракетними трубами зі зброєю для протиповітряної оборони і нанесення ударів, зокрема потужними крилатими ракетами Tomahawk.

Данія закликала НАТО до серйозних дій через "гібридну війну" РФ

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що НАТО має посилити свою реакцію на "гібридну війну", яку веде Росія. За її словами, Москва подібними діями хоче розділити Європу.

Фредеріксен вважає, що членам НАТО потрібно "більш глибоко" обговорити, як реагувати на ворожі дії Москви. Також вона після вторгнення в Данію невідомих дронів заявила, що незважаючи на те, що поки що точно невідомо, хто за цим стоїть, "головним ворогом" Європи залишається Росія.

