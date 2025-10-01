Наразі цілі РФ лишаються незмінними, каже Андрій Іллєнко.

Літня наступальна кампанія РФ перейшла в осінню й битва за Донбас наразі знаходиться в розпалі.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко. "Цілі противника залишилися незмінними. Сили оборони контролюють цілу смугу потужних фортець-укріплень, які знаходиться у Донецькій області. Починаючи з Сіверська, Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки й до Добропілля, Покровська, Мирнограда. Це все наші фортеці, які ворог не може взяти всі ці три з половиною роки", – сказав Іллєнко.

Він зазначив, що для росіян наступ у Донецькій області має як стратегічні, військові цілі, так і політичну мету на тлі їхніх вимог щодо перемирʼя.

"На так званих перемовинах, які були зокрема на Алясці, Путін вимагав, щоб українці здали всю Донецьку область, і, очевидно, зараз він кидає всі залишки сил, аби реалізувати це силою. Наразі Сили оборони тримають позиції, аби не допустити ворога вглиб нашої країни, не дати йому просочитися, прорвати наші оборонні лінії", – додав Іллєнко.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування окупантів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повідомлялося, що росіяни просунулися в районі населених пунктів Новоіванівка, Тернове та Степове.

За словами військового Андрія Ткачука, росіяни продовжують застосовувати тактику "повзучого наступу" на Новопавлівському напрямку. За його словами, там РФ намагається атакувати на межі трьох областей.

