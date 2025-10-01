Український міністр нагадав Орбану, що є багато організацій куди входять і Україна і Угорщина.

Угорщині, яка не хоче входити в організацію спільно з Україною, доведеться вийти з десятків інтеграційних форматів.

Так міністр закордонних справ України Андрій Сибіги в X відповів на заяву угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і нагадав йому, що існує багато інтеграційних форматів, до яких входить і Угорщина і Україна.

"ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", - запитав Сибіга.

Україна і Угорщина

На тлі скандалу з угорськими дронами в Закарпатті прем'єр-мінстр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на "переслідування" з боку президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що Угорщина є членом НАТО та Євросоюзу, без яких, на переконання Орбана, Україна "давно б розвалилася".

Сам Орбан є маріонеткою Кремля і великим прихильником російського диктатора Володимира Путіна. Він не раз виступав з антиукраїнськими заявами та блокував приняття санкцій проти РФ за її війну проти України.

Днями видання Politico написало, що Орбан може отримати несподіваного союзника в тому, аби не дати Україні вступити до Євросоюзу. Ним може стати президент Франції Еммануель Макрон.

