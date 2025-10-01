Міжнародна група дослідників вирішила провести новий аналіз найдрібніших частинок льоду, виявлених "Кассіні" під час прольоту крізь гейзери Сатурна.

Учені виявили нові типи органічних речовин у крижаних гейзерах, що б'ють з Енцелада, супутника Сатурна. Про це пише Associated Press.

Зазначається, що це підтверджує ймовірність того, що в океанічному світі можуть існувати умови, придатні для життя.

Їхні висновки ґрунтуються на спостереженнях, проведених космічним апаратом NASA "Кассіні" у 2008 році під час близького і швидкого прольоту повз Енцелада. Цей невеликий супутник, один із 274, що обертаються навколо Сатурна, тривалий час вважався головним кандидатом на пошуки життя за межами Землі завдяки своєму прихованому океану і фонтанам води, що вириваються з тріщин поблизу його південного полюса.

Хоча Енцелад може бути населеним, ніхто не стверджує, що життя там існує.

"Ми вважаємо, що Енцелад придатний для життя, але не знаємо, чи є на ньому життя", - заявив Фабіан Кленнер із Вашингтонського університету, який брав участь у дослідженні.

Цікаво, що міжнародна група дослідників вирішила провести новий аналіз найдрібніших частинок льоду, виявлених "Кассіні" під час прольоту крізь гейзери Сатурна. Ці частинки були молодими порівняно з набагато давнішими частинками гейзерів, які опинилися в одному з найбільш зовнішніх кілець Сатурна.

Ці нові частинки зіткнулися з аналізатором космічного пилу "Кассіні" на швидкості 64 800 км/год, що вище, ніж старі. Вчені зазначили, що збільшена швидкість дала змогу краще розглянути присутні хімічні сполуки.

Важливо, що органічні молекули вже були виявлені в старих частинках гейзерів, але їхній вік викликає питання про те, чи не змінилися вони за ці роки під впливом космічної радіації.

Вчені виявили у свіжих частинках ті самі молекули, що підтвердило їхнє походження з підземного моря Місяця, а також нові хімічні сполуки. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Цікаво, що Енцелад, вкритий льодом водний світ діаметром лише 500 кілометрів із кам'янистим ядром, імовірно, має гідротермальні джерела на дні океану, цілком можливо, подібні до тих, що знаходяться в Арктиці. Струмені водяної пари і заморожених частинок на цьому супутнику можуть простягатися на тисячі кілометрів у космос. Нозаїр Хаваджа з Вільного університету Берліна, провідний автор дослідження, заявив:

"Ми впевнені, що ці молекули походять із підземного океану Енцелада, що підвищує його потенційну придатність для життя".

Вчені підтримують нові місії для подальшого вивчення Енцелада. Запущений 1997 року апарат "Кассіні" давно зник; космічний апарат був навмисно занурений у Сатурн у 2017 році після спільної місії NASA, Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства.

"Наявність різноманітних органічних сполук на позаземному водному світі просто феноменальна", - написав Кленнер.

Європейське космічне агентство перебуває на ранній стадії планування місії з висадки на Енцелад, яка відбудеться через кілька десятиліть. Китай також запропонував таку місію.

"Підземні океани на місяцях, можливо, є найкращими кандидатами на зародження позаземного життя в нашій Сонячній системі. Ця робота лише підтверджує необхідність подальших досліджень", - заявив професор фізики Кентського університету Найджел Мейсон, який не брав участі в останніх відкриттях.

Раніше NASA повідомило про завершення ключового етапу експерименту DSOC (Deep Space Optical Communications), у рамках якого космічний апарат Psyche передав на Землю серію лазерних повідомлень із відстані понад 350 мільйонів кілометрів. Ця технологія відкриває шлях до нового покоління зв'язку в глибокому космосі.

