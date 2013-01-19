Опозиція пропонує обкласти податком яхти, літаки та потужні автівки

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування окремих транспортних засобів, що можуть бути віднесеними до предметів розкоші)" (№ 1230) є народні депутати України Андрій Павловський, Володимир Ар′єв та Олександр Бригинець (фракція «Батьківщина»).

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс новим розділом VІІ-1 щодо оподаткування окремих транспортних засобів, що можуть бути віднесеними до предметів розкоші. Так, згідно з законопроектом, до об’єктів оподаткування відноситимуться: легкові автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна понад 3510 куб. сантиметрів та мотоцикли з об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. сантиметрів (за ставкою 10% мінімальної заробітної плати за 100 куб. см.).

Крім того, відповідно до законопроекту, під оподаткування потраплять також судна (яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту), зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами) потужністю понад 55 кВт (крім тих, що використовувалися понад 20 років) – за ставкою 10% мінімальної заробітної плати за 1 кВт потужності двигуна чи двигунів, а також літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України (за ставкою 0,5% мінімальної заробітної плати за кожен кілограм максимальної злітної маси).

Як вважає один з авторів законопроекту О.Бригинець, цей податок не лише наповнить держбюджет, але й позитивно вплине на ситуацію на дорогах.

«Переважна більшість авто, які використовуються в Європі - це автівки з об’ємом двигуна у 1,5 л. Такі автомобілі створюють менше заторів та скидають в атмосферне повітря менше вихлопних газів, на відміну від великих машин, які потрапляють у категорію легкових. Таким чином, всі, хто живе за європейськими нормами в Україні, не потрапляють під додаткове оподаткування. Йдеться лише про тих, хто любить виставляти своє багатство на показ. То нехай вони за цю публічну демонстрацію статків ще й сплачували додаткові гроші», - вважає О.Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Також депутат переконаний, що однією з причин заторів у Києві є саме великі легкові автомобілі, які «не лише займають місце як два маленькі, але й їздять вкрай нахабно».