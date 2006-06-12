У лікарні залишаються 12 малюків, які отруїлись у дитсадку
10:45, 12 червня 2006Разное
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Ступінь тяжкості - середній
В інфекційному відділенні міської лікарні Дружківки Донецької області залишаються на лікуванні 12 дітей, яких було госпіталізовано 8 червня з дитсадка внаслідок вживання неякісних продуктів харчування.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання дітей середнього ступеню тяжкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС України в Донецькій області.
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