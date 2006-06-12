У лікарні залишаються 12 малюків, які отруїлись у дитсадку

В інфекційному відділенні міської лікарні Дружківки Донецької області залишаються на лікуванні 12 дітей, яких було госпіталізовано 8 червня з дитсадка внаслідок вживання неякісних продуктів харчування.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання дітей середнього ступеню тяжкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС України в Донецькій області.