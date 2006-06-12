У Ростові-на-Дону гру в регбі прийняли за масову бійку

У чергову частину Ростова-на-Дону в понеділок надійшло повідомлення, що на пустирі на околиці міста біля одного з авторинків відбувається бійка за участю великої кількості людей.

На місце події негайно виїхали 73 співробітники міліції, включаючи керівництво ГУВС.

Всі учасники події були доставлені в УВС Аксайського району Ростовської області, де з`ясувалося, що на пустирі проходив матч з регбі, розповіли РІА "Новости" в ГУВС Ростовської області.

Затримані, серед них 45 жителів Ставропольського краю, 26 - Ростовської області і 20 уболівальників з Волгограда, виявилися спортсменами-любителями, які по Інтернету домовилися про зустріч для гри в регбі.

Самі спортсмени розповіли, що подібні заходи проводяться не вперше, і вони вже зустрічалися у Волгоградській області і в Ставропольському краю.

У прес-службі ГУВС пояснили, що відповідні служби не знали до відома про проведення матчу. Оскільки в міліцію не надійшло заяв про скоєння правопорушень, спортсменів відпустили.