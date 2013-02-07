Янукович поклав квіти до Монументу загиблим за незалежність Литви (фото)

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

За інформацією прес-служби, Антакальніське кладовище засноване в першій половині XIX століття. Має також назву «Солдатське», з огляду на значну кількість похованих на ньому військових.

Офіційні особи і делегації іноземних держав покладають вінки до Меморіалу 13-ти захисникам свободи Литви, які загинули при захопленні радянськими військами будівлі Литовського радіо і телебачення і Вільнюської телевізійної вежі.

Під час штурму будівлі 13 цивільних осіб загинуло і близько 700 було поранено. 16 січня 1991 року на Антакальніському кладовищі у Вільнюсі відбулася церемонія поховання загиблих. У пам'ять жертв трагічних подій 1991 року 13 січня відзначають як День захисників свободи Литви.

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Також Президент України у Вільнюсі поклав квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Після покладання квітів Президент коротко поспілкувався з представниками української громади Литви.

Робота зі встановлення в центральній історичній частині Вільнюса пам'ятника Тарасу Шевченку проводилася Посольством України в Литовській Республіці в рамках реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками переговорів Президентів України і Литви у 2008 році.

Пам'ятник Шевченку було урочисто відкрито у Вільнюсі у сквері на перехресті вулиць Базіліону, Арклю і всіх Святих 3 вересня 2011 року в рамках святкових заходів до 20-ліття Незалежності України і 20-ліття встановлення дипломатичних відносин між Україною і Литвою.