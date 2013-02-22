На Київщині вантажівка врізалася в маршрутку: 6 постраждалих

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна подія сталася вчора, 21 лютого, в м. Біла Церква.

За попередніми даними, водій вантажівки «DAF» в умовах ожеледиці та снігового накату при об’їзді позашляховика, що зупинився попереду, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz 308D».

Водій та 5 пасажирів мікроавтобуса внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Триває розслідування.