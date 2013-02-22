На Київщині вантажівка врізалася в маршрутку: 6 постраждалих
11:56, 22 лютого 2013Разное
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У Київській області постраждали водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, у який врізалася вантажівка.
ДТП на Київщині
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна подія сталася вчора, 21 лютого, в м. Біла Церква.
За попередніми даними, водій вантажівки «DAF» в умовах ожеледиці та снігового накату при об’їзді позашляховика, що зупинився попереду, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes-Benz 308D».
Водій та 5 пасажирів мікроавтобуса внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Триває розслідування.
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