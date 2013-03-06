ДАІ проводить операцію "Спецсигнал"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, упродовж трьох днів Державтоінспекція перевірить, як водії виконують вимоги Правил дорожнього руху в частині надання переваги в русі автомобілям з ввімкненими спецсигналами.

У першу чергу профілактичні заходи будуть проводитися в обласних центрах та містах з великими транспортними потоками. Адже саме тут, через те, що водії авто в порушення всіх вимог не пропускають транспортні засоби з включеними проблисковими маячками, оперативні служби часто не можуть вчасно дістатися місця призначення. Нагадаємо, згідно з законодавством України, право на перевагу в русі мають автомобілі з включеними спеціальними сигналами швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, міліції, військової автомобільної інспекції, служби інкасації тощо.

Крім того, під час проведення заходів, працівники ДАІ проведуть обстеження ділянок вулично-дорожньої мережі, прилеглих до території медичних закладів. При виявленні незадовільного стану проїжджої частини, керівникам дорожньо-комунальних організацій будуть направлені приписи на усунення недоліків.

Також ДАІ обговорить з керівниками управлінь охорони здоров’я можливість корегування або розроблення маршрутів руху автомобілів швидкої медичної допомоги з урахуванням особливостей вулично-дорожньої мережі.