19-річна дівчина розбилася, стрибнувши з даху 9-поверхівки

23:31, 21 березня 2013
Разное
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У Харкові з даху 9-поверхового житлового будинку стрибнула і розбилася насмерть 19-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, це сталося 21 березня вночі у Жовтневому районі міста.

Повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Кибальчича лежить труп дівчини, надійшло по телефону «102» близько 4-ї години ранку.

Слідчо-оперативна група райвідділу міліції, яка одразу виїхала на місце пригоди, виявила труп дівчини з чисельними тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти. У подальшому було встановлено особу загиблої, нею виявилась місцева 19-річна мешканка.

«За попередніми даними дівчина перебувала в квартирі своєї бабусі та вистрибнула з даху 9-поверхового будинку», - повідомили у ВЗГ.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відкрито кримінальне провадження. Після проведення судових експертиз буде визначена кваліфікація даного кримінального правопорушення. Триває слідство.

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