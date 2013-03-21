19-річна дівчина розбилася, стрибнувши з даху 9-поверхівки

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, це сталося 21 березня вночі у Жовтневому районі міста.

Повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Кибальчича лежить труп дівчини, надійшло по телефону «102» близько 4-ї години ранку.

Слідчо-оперативна група райвідділу міліції, яка одразу виїхала на місце пригоди, виявила труп дівчини з чисельними тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти. У подальшому було встановлено особу загиблої, нею виявилась місцева 19-річна мешканка.

«За попередніми даними дівчина перебувала в квартирі своєї бабусі та вистрибнула з даху 9-поверхового будинку», - повідомили у ВЗГ.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відкрито кримінальне провадження. Після проведення судових експертиз буде визначена кваліфікація даного кримінального правопорушення. Триває слідство.