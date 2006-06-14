Звідки походить міф про “російські інтереси”, якими керується Кремль?

Коли Росія пояснює свої неадекватні в очах світової спільноти кроки, то часто вживає термін “російські інтереси”. Через них московська влада шантажує Захід газовими проблемами, бомбить власні міста, забороняє грузинське вино, “відбраковує” українське м’ясо, стимулює антинатовську істерію в Криму...

Деякі наші політики теж попалися на цю вудку: дивіться, мовляв, як Росія захищає власні “інтереси”... Ось нам би так.

То що ж це за “інтереси” такі, від яких увесь цивілізований світ колотить? Кому вони потрібні?

У Москві я запитувала багатьох людей: що вони розуміють за цим евфемістичним зворотом, - але відповіді так і не знайшла. Тому, що її просто не існує. “Російські інтереси” – це ширма, прикриття дій Кремля, що мають абсолютно ірраціональний характер, тоді як саме слово “інтерес” має описувати щось логічне, вигідне.

Не можу не погодитися з одним відомим російським публіцистом-дисидентом, який сказав, що політика Кремля ірраціональна. Тобто за вчинками та висловлюваннями Путіна та інших посадовців годі шукати якесь логічне пояснення. Але щоб ця політика зовсім не здавалася абсурдною, населенню пояснюють її високою метою – “російськими інтересами”, яких насправді в природі не існує.

Для кожної сучасної нації її інтерес – полягає насамперед у пошуку оптимальних шляхів для її розвитку та процвітання. Одне слово, національні інтереси – це те, що сприяє підвищенню рівня життя, авторитету нації у світі.

Чи підвищують рівень життя чи авторитет у світі антинатовські, антиамериканські, антиукраїнські, антигрузинські, антимолдовські та інші анти- випади? Скоріше навпаки.

Загалом антизахідна риторика в Росії позбавлена будь-якого глузду. Якщо в часи Радянського Союзу вона відображала протистояння ідеологій, різних бачень розвитку цивілізації, то що стоїть за нею сьогодні – пояснити логікою чи якимись “російськими інтересами” просто неможливо. У пресі були спроби звести все до конкурентної боротьби, але про це навіть смішно говорити. Ну яка може бути конкуренція між постачальником сировини і носіями високих технологій?

В "українському" питанні звучить такий аргумент: оскільки, мовляв, українці орієнтуються на Європу, то ми їхнього м’яса і молока споживати не будемо. І в чому ж тут “російський інтерес”? У тому, що Україна все більше віддаляється від Росії? Чи в тому, що “хохлам” гірше житиметься?

Або якщо уявити, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу і її Збройні Сили будуть частиною “військ НАТО”, то що втрачає від цього Росія? Який російський інтерес від цього постраждає? Загадка. Відповіді шукати марно, бо її просто не існує.

Ірраціональні посмикування наводять на сумні роздуми про стан агонії, паніку чи, не дай Боже, психічні розлади...

Не маю сумнівів, що фантазії на теми “російських інтересів” нав’язуються громадській думці навмисне. Має ж бути якесь пояснення діям Кремля.

Оксана Охрімчук, Київ